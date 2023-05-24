«Усадьбу Оболенских» изымут у собственника в Нижегородской области. Фото: УГО ОКН Нижегородской области.

Воротынский районный суд принял решение изъять объект культурного наследия «Усадьбу Оболенских» у собственника. Об этом сообщили в УГО ОКН Нижегородской области.

«Усадьба Оболенских» расположена в поселке Красная Горка и представляет собой остатки замка интересной архитектуры. Владелец держал усадьбу в ненадлежащем состоянии и не принимал никаких мер по обеспечению ее сохранности.

19 мая объект культурного наследия был изъят у собственника. Теперь усадьбу продадут с публичных торгов. Бывшему владельцу вернут деньги, вырученные от продажи, за вычетом затрат на проведение торгов и восстановление усадьбы.