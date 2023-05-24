Молодые нижегородские предприниматели расскажут студентам, как зарабатывать летом

Образовательно-практический интенсив “Бизнес - навигатор: перспектива” состоится 30 мая в Точке кипения Мининского университета по адресу: пл. Минина и Пожарского, д.7. На встречу, которая пройдет с 14 до 16 часов, приглашаются студенты всех вузов Нижнего Новгорода.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, у студентов будет уникальная возможность в неформальной обстановке пообщаться с молодыми предпринимателями Нижнего Новгорода.

“На встрече представители бизнеса расскажут студентам о вариантах подработки на лето, мерах поддержки бизнеса в регионе, также молодые бизнесмены поделятся своими историями успеха. Путь предпринимателя отнюдь не прост: нужно иметь лидерские качества, быть ответственным и владеть огромным количеством знаний в разных сферах. Уверен, что студентам будет полезно пообщаться практически со своими ровесниками, которые уже достигли определенных профессиональных высот, и наши ребята смогут вдохновиться на собственные проекты”, - рассказал Виктор Сдобняков.

Программа интенсива насыщена - запланированы выступления руководителя отдела развития предпринимательства центра “Мой бизнес” Анны Яничевой и директора Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексея Беляева. Также состоится встреча “без галстука” с предпринимателями из Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства “Опора России”: руководителем бюро по защите прав предпринимателей Олегом Хахаевым, руководителем Комитета по госзакупкам Никитой Суходоевым и основателем группы компаний MaxDar, владельцем 10 автономных бизнесов Максимом Дедовым.

Чтобы участвовать во встрече, при себе необходимо иметь паспорт.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина