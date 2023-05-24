Начались работы по замене 185 лифтов в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стартовали работы по замене 185 лифтов в Нижегородской области. Об этом сообщает региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Подрядчик приступил к замене 131 лифтов в Нижнем Новгороде и 54 лифтов в Дзержинске, а с 1 июня запланированы работы по замене еще 179 подъёмников в Нижнем Новгороде и пяти в Кстове.

- Ежедневно подрядчик отчитывается о результатах. По некоторым адресам уже сейчас есть понимание, что закончат раньше срока. Это важно, особенно для жителей верхних этажей, - сообщает генеральный директор Фонда капремонта МКД Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Напомним, что замена лифтов в Нижегородской области началась по инициативе губернатора Глеба Никитина. В Нижнем Новгороде установят 757 новых лифтов, в домах Дзержинска – 125, в Кстове – 23.

- Отличный темп работ у подрядчиков, качество под контролем Фонда капремонта и управляющих компаний. Уже в 11 домах работы - в стадии завершения, - отметил глава Дзержинска Иван Носков.