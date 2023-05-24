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НовостиОбщество24 мая 2023 10:40

Школу в ЖК «Зенит» построят в Нижнем Новгороде за 2,8 млрд рублей

Учреждение сдадут в эксплуатацию в 2024 году
Елизавета КОПЫЛОВА
Школу в ЖК «Зенит» построят в Нижнем Новгороде за 2,8 млрд рублей

Школу в ЖК «Зенит» построят в Нижнем Новгороде за 2,8 млрд рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школу в ЖК «Зенит» построят в Советском районе Нижнего Новгорода за 2,8 млрд рублей. Об этом сообщает RosTender.info.

Образовательное учреждение №21 планируют возвести в границах проспекта Гагарина и улиц Бекетова, Нартова, Медицинской.

- Новая школа в ЖК «Зенит» будет рассчитана на 1600 учебных мест. Четырехэтажное здание в бело-коричневых тонах, разделенное на несколько блоков, планируется построить и сдать в эксплуатацию в 2024 году, - сообщает источник.

Согласно контракту, заказчиком работ выступает ООО «Школа Зенит», а тендер на строительство учебного учреждения объявят до конца мая.