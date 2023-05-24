Иван Носков: «Для нашей общей победы важен вклад каждого!»

23 мая в рамках отчета о результатах своей деятельности за 2022 год глава города Дзержинска Иван Носков совместно с депутатами городской Думы Юрием Шахунцем, Александром Терентьевым и Сергеем Чендыриным наградил дзержинцев, внесших значительный вклад в поддержку военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Их труд был отмечен почетным знаком «За своевременную и бескорыстную помощь в формировании и организации доставки гуманитарной помощи».

«2022 год для Дзержинска, как и для всей страны, прошел под знаком специальной военной операции. Она нашла отражение во многих сферах городской жизни – в социальной политике, в культуре, в экономике. Сейчас я с уверенностью, на собственном опыте могу сказать – она сплотила дзержинцев. Потому что тысячи горожан разного возраста, разных национальностей объединились ради общей благой цели. За год в сбор гуманитарной помощи для наших ребят включились детские сады и школы, предприятия и организации, национальные культурные центры и общественные организации, промышленники и предприниматели. Для нашей общей победы важен вклад каждого!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Так, почетная награда была вручена матери военнослужащего, героически погибшего в ходе СВО, Ольге Зенкович. В память о нем она теперь помогает бойцам на передовой и с октября 2022 года является координатором работы по сбору и отправке гуманитарной помощи в Дзержинске. Председатель фонда «Поволжье» Дмитрий Лытов регулярно бывает в зоне СВО с гуманитарной миссией, лично общается с бойцами и не понаслышке знает, как им важны посылки из родного города. Председатель местной национально-культурной автономии татар города Дзержинска Рамиль Надюков и директор охранного предприятия «Кольчуга» Марк Раков, также получившие награду, открыли на своей базе пункты сбора гумпомощи, откуда за год отправили несколько тонн посылок с вещами, необходимыми бойцам на поле боя. Глава города лично поблагодарил руководителя движения «Своих не бросаем» в Дзержинске и Нижегородской области Евгению Колеганову, которая стала надежным тылом для сотен бойцов и вместе с единомышленниками снабжает их всем необходимым – от маскировочных сетей до серьезной техники.

«Очень верно Иван Николаевич сегодня сказал: наши бойцы объединились там, на поле боя, а мы – объединяемся здесь. Всего в Дзержинске сейчас работает шесть пунктов сбора гуманитарной помощи, один из них практически сразу появился на территории администрации города, и за это отдельное спасибо всем причастным. Бойцы рады всему, что мы привозим, всегда просят передать слова благодарности, внимательно читают письма от детей, смотрят рисунки. Сбор и отправка гумпомощи для меня, как, наверное, и для каждого, кто этим занимается, уже стали частью повседневной жизни. Это непросто, но без этого уже невозможно представить себя. Благодарю главу города за столь высокую оценку своей работы. Мы помогали, помогаем и будем помогать и только вместе добьемся победы», – сказала Евгения Колеганова.

В числе награжденных главой города и депутатами Думы Дзержинска – руководители объединений «Команда ZOV» и «Тыл 52» сержант Алексей Чубин и Наталья Сухарева. Они объединили вокруг себя неравнодушных людей и отправляют в зону спецоперации необходимые вещи, в том числе дорогостоящий хирургический шовный материал и жизненно важные медикаменты.

«Дзержинск всегда гордился своими промышленниками, своими производствами. Это было заложено еще в советское время, во времена становления города. Сейчас я могу смело сказать, что у нас есть и современный повод для гордости – это наши дзержинцы, которые оказывают огромную помощь тем, кто сейчас находится в зоне СВО. Причём это повод для гордости не только нашему городу, но и всему региону, всей стране. Тысячи горожан по зову сердца стали волонтёрами. Они занимаются сбором гуманитарной помощи, доставляют её по назначению, они работают с семьями мобилизованных, с самими военнослужащими. Вот это и есть наше объединение, это и есть вклад нашего города в Победу. Без объединения её не будет», – сказал депутат Думы города Дзержинска Александр Терентьев.

Почетный знак получила также ученица 10 класса школы № 71 Арина Блинова, добровольно помогающая в пункте сбора гумпомощи. На помощь военнослужащим она направила денежную премию, полученную в городском конкурсе «Талантливая молодежь».

Напомним, с 2022 года глава города Дзержинска в рамках своего годового отчёта вручает Почетные знаки жителям города, внесшим весомый вклад в развитие гражданского общества и города.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска