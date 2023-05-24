Компания Эн+ объявляет старт приема заявок на участие в грантовой программе «Лаборатория энергетики»

Компания Эн+ в 6-й раз запускает Всероссийский конкурс для студентов «Лаборатория энергетики» на базе ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет). Приём заявок на участие в программе, презентация кейсов – с мая по сентябрь 2023 года. Победители получат гранты до 400 тысяч рублей на воплощение идей, решающих реальные производственные задачи холдинга. Подать заявку на участие в программе можно на сайте «Лаборатории энергетики».

В рамках программы студентам предлагается взять в работу один из 38 кейсов энергетической, естественно-научной и IT направленности. В этом году они связаны с нейронными сетями, машинным обучением, внедрением методов диагностики оборудования, повышением энергоэффективности и другими производственными задачами Эн+.

«Лаборатория энергетики» проводится в формате акселератора, когда инновационные решения студентов помогают оформить и воплотить эксперты от бизнеса и научные руководители. На протяжении нескольких месяцев будет вестись консультационная и исследовательская работа по выбранному кейсу, с которым студенты в дальнейшем будут выходить на защиту. Для участников также предусмотрены видеоинтенсивы и онлайн-работа с наставниками.

«Цель «Лаборатории энергетики» – не только вовлечение студентов в разработку идей для предприятий Эн+, но и стимулирование их к развитию, получению новых знаний и навыков. Реализовывая этот и другие образовательные проекты, мы стремимся создать перспективный кадровый резерв для компании и для страны в целом», – отметил руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Справка:

Впервые программа «Лаборатория энергетики» была запущена в 2018 году. Приоритет всестороннего развития молодых специалистов определил основатель компании Эн+ Олег Дерипаска. Стоит отметить, что если на старте в программе участвовали только студенты из ИРНИТУ, то сегодня к проекту подключаются команды из десятков учебных заведений разных регионов России. Лучшие решения внедряются в производство – например, запущен робот для обследования трубопроводов, разработан чат-бот для обслуживающей компании, решающий типовые заявки, подготовлена новая организация освещения на плотине Братской ГЭС.

Фото: Пресс-служба Ен+