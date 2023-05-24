Движение на улице Акимова в Нижнем Новгороде восстановлено после ремонта трубопровода. Фото: ЦОДД НН.

Движение на участке улицы Сергея Акимова на Мещере восстановили 24 мая, то есть на сутки раньше планового срока. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

- Подрядная организация, которая выполняла работы по переврезке магистральных трубопроводов, завершила технические мероприятия раньше, потому движение на съезде с Борского моста запущено 24 мая с 8:00, - говорится в сообщении.

Напомним, схема дорожного движения на перекрестке улиц Акимова и Пролетарская изменилась 22 мая в связи с проведением подготовительных работ перед заменой магистральных теплосетей. Ремонт должен был завершиться 25 мая, однако рабочим удалось закончить раньше этого срока.