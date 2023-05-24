Молодежная столица России порадует гостей выгодными ценами на летний отдых

Компания МТС проанализировали спрос на отели по стране на летние месяцы. В список популярных направлений для отдыха, помимо традиционных Москвы, Петербурга и морских курортов, вошел и Нижний Новгород, который в этом году объявлен Молодежной столицей России.

Как показывают данные МТС Travel, найти жилье в популярных городах пока еще можно на условиях раннего бронирования, а значит – по более выгодной цене. По многим направлениям для городского отдыха средние чеки забронированных на лето отелей пока ниже, чем были в разгар сезона в прошлом году. Например, в Нижнем Новгороде средний чек за ночь сейчас составляет 4 300 рублей в сутки – цена на 12% ниже, чем была прошлым летом, в Калининграде – на 6% ниже (4 900 рублей), в Петербурге – ниже на 3% (5 200 рублей), в Казани – на 1% (5 500 рублей). Однако выбор предложений по оптимальным ценам быстро сокращается, в связи с чем эксперты МТС Travel прогнозируют, что цены на отели и другие объекты размещения быстро достигнут уровня прошлогодних.

При этом, помимо пляжного отдыха, среди россиян также пользуется спросом значительно более бюджетный отдых в Поволжье. В ТОПе по количеству бронирований оказались Волгоград и Самара, где за проживание в среднем платят 3 300 рублей в сутки.

Среди востребованных городов для летнего отдыха впервые оказались Горно-Алтайск, Кисловодск, Махачкала, Светлогорск. Несмотря на то, что Дагестан и Кавказ в целом, Алтай и Балтийское побережье уже стали новыми центрами притяжения массового туризма, в первых трех городах из списка можно найти относительно бюджетные объекты размещения – средний чек за ночь колеблется от 4 000 до 5 000 рублей. В Светлогорске (Калининградская область) за размещение в среднем платят по 8 000 рублей в сутки.

Справка

МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Фото: Пресс-служба МТС