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НовостиНовости компаний24 мая 2023 9:20

Молодежная столица России порадует гостей выгодными ценами на летний отдых

Помимо пляжного отдыха, среди россиян также пользуется спросом отдых в Поволжье
Молодежная столица России порадует гостей выгодными ценами на летний отдых

Молодежная столица России порадует гостей выгодными ценами на летний отдых

Компания МТС проанализировали спрос на отели по стране на летние месяцы. В список популярных направлений для отдыха, помимо традиционных Москвы, Петербурга и морских курортов, вошел и Нижний Новгород, который в этом году объявлен Молодежной столицей России.

Как показывают данные МТС Travel, найти жилье в популярных городах пока еще можно на условиях раннего бронирования, а значит – по более выгодной цене. По многим направлениям для городского отдыха средние чеки забронированных на лето отелей пока ниже, чем были в разгар сезона в прошлом году. Например, в Нижнем Новгороде средний чек за ночь сейчас составляет 4 300 рублей в сутки – цена на 12% ниже, чем была прошлым летом, в Калининграде – на 6% ниже (4 900 рублей), в Петербурге – ниже на 3% (5 200 рублей), в Казани – на 1% (5 500 рублей). Однако выбор предложений по оптимальным ценам быстро сокращается, в связи с чем эксперты МТС Travel прогнозируют, что цены на отели и другие объекты размещения быстро достигнут уровня прошлогодних.

При этом, помимо пляжного отдыха, среди россиян также пользуется спросом значительно более бюджетный отдых в Поволжье. В ТОПе по количеству бронирований оказались Волгоград и Самара, где за проживание в среднем платят 3 300 рублей в сутки.

Среди востребованных городов для летнего отдыха впервые оказались Горно-Алтайск, Кисловодск, Махачкала, Светлогорск. Несмотря на то, что Дагестан и Кавказ в целом, Алтай и Балтийское побережье уже стали новыми центрами притяжения массового туризма, в первых трех городах из списка можно найти относительно бюджетные объекты размещения – средний чек за ночь колеблется от 4 000 до 5 000 рублей. В Светлогорске (Калининградская область) за размещение в среднем платят по 8 000 рублей в сутки.

Справка

МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Фото: Пресс-служба МТС