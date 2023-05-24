Ботанический сад ННГУ планируют сделать более доступным в 2024 году. Фото: телеграм-канал Олега Трофимова

Ботанический сад ННГУ им. Лобачевского планируют сделать более открытым и комфортным к юбилею в 2024 году. Об этом сообщает ректор университета Олег Трофимов в своем телеграм-канале.

Как отмечается в следующем году ботаническому саду исполняется 90 лет, поэтому его хотят благоустроить для нижегородцев и гостей региона.

23 мая Ботсад принимал делегацию городской Думы Нижнего Новгорода во главе с Олегом Лавричевым, они подписали соглашение о сотрудничестве.

- Вместе с Гордумой будем прорабатывать вопрос транспортной доступности Ботсада, в юбилейный год важно привести в порядок дорогу от проспекта Сахарова до входа в Ботанический сад, - отмечает Олег Трофимов.

Он также добавил, что в рамках сотрудничества запланирован ряд совместных просветительских мероприятий для депутатского корпуса.