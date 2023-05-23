В Управлении спецсвязи по ПФО рассказали, как обеспечивается безопасность информации в век цифровых технологий

Автомобиль Управления спецсвязи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Управлении спецсвязи по Приволжскому федеральному округу рассказали, почему в век цифровых технологий бумажный носитель остается основным для передачи секретной информации. Интервью с начальником Управления специальной связи по ПФО генерал-майором спецсвязи Сергеем Логуновым опубликовано в издании «НТА – Приволжье».

Сотрудники Спецсвязи перевозят документы под грифом «совершенно секретно» в конвертах, которые прошиваются и опечатываются. И в век цифровизации основным носителем все же остается бумага, так как помимо технологий, позволяющих зашифровать документ, есть и такие, которые могут выполнить дешифрование.

– От бумажного носителя мы не уйдем еще долгое время. Перехватить информацию в цифровом потоке сейчас уже не представляет собой особо труда. Надежнее, когда документ на бумаге, под охраной надежного человека, в специальном защищенном автомобиле, – считает Сергей Логунов.

Начальник Управления специальной связи по ПФО также отмечает, что в будущем одним из направлений деятельности Спецсвязи будут цифровые услуги.

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