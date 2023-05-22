Подготовительные работы к модернизации шлюзов гидроузла начались в Городце ФОТО: ГК «Монолитное строительное управление-1»

Подготовка к модернизации шлюзов №15 и №16 гидроузла и строительству дополнительной камеры шлюза началась в Городце Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект создаст условия для бесперебойного и безопасного судоходства от Городца до Нижнего Новгорода. На данный момент сложности с обеспечением судоходства возникают на участке протяженностью в 40 километров.

Немаловажно, что программа по улучшению шлюзовых камер, которые полностью не выводятся из использования, осуществляется впервые в современной России.

– Проект важен для России, поскольку его реализация повлияет на всю водную транспортную систему страны, и для экономики Нижегородской области. Он позволит в разы увеличить грузооборот на данном участке, а также благодаря возможности прохождения более крупных судов даст стимул дальнейшему развитию водного туризма, – отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Планируется, что работы будут завершены в 2025 году.

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