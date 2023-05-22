Правительство ищет возможности для обеспечения многодетной семьи из Нижнего Новгорода жильем Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Правительство Нижегородской области ищет возможности для обеспечения многодетной семьи с двумя детьми-инвалидами жильем. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что многодетная семья из пяти человек не может получить жилье, хотя стоит на учете, как нуждающаяся. Сейчас двое взрослых и три ребенка проживают в комнате общежития, площадь которой составляет 18 квадратных метров. Ситуация осложняется тем, что у одного из детей хроническое заболевание, а у другого ребенка есть особенности развития.

– В настоящее время министерство социальной политики Нижегородской области рассматривает возможные варианты для обеспечения семьи жильем, – говорится в сообщении от министерства социальной политики региона.

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