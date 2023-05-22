Капремонт дороги в Пензенском переулке Сормовского района завершен в Нижнем Новгороде

Капремонт дороги в Пензенском переулке завершен в Сормовском районе Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Завершен капитальный ремонт дороги в Пензенском переулке в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Раньше участок от улицы Героя Сутырина до улицы Песочной был засыпан асфальтовой крошкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на мэра города Юрия Шалабаева.

В рамках капремонта была нанесена разметка, произведена защита и вынос кабельной линии, установлены опоры освещения, дорожные знаки, барьерное ограждение, а вдоль тротуара засеян газон.

Как отмечает глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, для строительства дороги в Пензенском переулке были снесены три расселенных аварийных дома и демонтированы 23 незаконных гаража.

– Дорога будет пользоваться большой популярностью у сормовичей, она позволит разгрузить проспект Союзный и улицу Коминтерна, на которых всегда плотный автомобильный поток, – сказала Светлана Горбунова.

В МКУ «ГУММиД» сообщают, что в Сормовском районе также планируют ремонт улиц Энгельса и Карпинского, а также участка на улице Коммуны.

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