В полумарафоне “Беги, герой - 2023” победили студенты Мининского университета

Ежегодный полумарафон “Беги, герой - 2023” прошел в Нижнем Новгороде 21 мая. Дистанции на 21,1 км, 10 км и 5 км пробежали как профессиональные спортсмены, так и спортсмены-любители, в том числе сотрудники и студенты Мининского университета. Они и стали победителями и призерами на дистанции 5 км, а первое место среди женщин заняла Евгения Уткина - студентка факультета физической культуры и спорта. Второе место - у студентки того же факультета Анастасия Завьялова. Среди мужчин серебро досталось Матвею Чиркову - студенту факультета управления и социально-технических сервисов.

“Гордимся нашими студентами-спортсменами! Каждый год Мининский университет - в числе призеров полумарафона “Беги, герой”, но в этом году наши ребята превзошли себя и у нас сразу 3 призовых места. Этот результат большой работы и истинная преданность своей профессии. Уверен, что такие мотивированные молодые педагоги смогут воспитать в будущих поколениях любовь к спорту и здоровому образу жизни”, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Напомним, что Евгения Уткина и Анастасия Завьялова в 2022 году также заняли призовые места в забеге “Беги, герой” на дистанции 5 км, а Евгения Уткина стала также и победительницей в забеге на 3 км в “Марафоне 800”.

Кроме того, 20 мая 2023 года старший преподаватель факультета физической культуры и спорта Мининского университета Евгений Брюсов занял третье место в скандинавской ходьбе на дистанции 2 км в “Зеленом марафоне” от Сбера.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина