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НовостиОбщество22 мая 2023 11:56

Молодогвардейцы провели в Богородске мастер-класс по изготовлению талисманов для военнослужащих

Участники сделали талисманы в виде Чебурашки
Павел МАЙОРОВ
Мастер-класс по изготовлению талисманов для военнослужащих ФОТО: пресс-служба РИК НРО «Единая Россия»

Мастер-класс по изготовлению талисманов для военнослужащих ФОТО: пресс-служба РИК НРО «Единая Россия»

Активисты «Молодой Гвардии» провели для жителей Богородска мастер-класс по изготовлению талисманов для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО «Единая Россия».

Мастер класс состоялся в ходе проведения I Детско-родительского форума «Мы – единое целое». Школьники и их родители, студенты, а также педагоги образовательных учреждений изготовили талисманы в виде мультгероя Чебурашки для участников специальной военной операции. Образ Чебурашки выбран неслучайно. Известный мультгерой является одним из символов СВО.

В рамках Детско-родительского форума участники поделились своими идеями касаемо проведения Дня молодежи и празднования 100-летия Богородска. Взрослые и дети также смогли принять участие в мастер-классах по фото- и видеосъемке, изготовлению кондитерских изделий.

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