Пять нижегородских школьников примут участие в программе «Умницы и умники»

Региональный этап телепрограммы «Умницы и умники» ФОТО: Нижегородский центр развития талантов «Вега»

Пять нижегородских школьников будут участвовать в телепрограмме «Умницы и умники» в Москве. Они были отобраны по итогам регионального этапа одноименной телевизионной гуманитарной олимпиады. Об этом сообщает Нижегородский центр развития талантов «Вега».

Темой олимпиады в 2023 году стала: «А.С. Пушкин и Нижегородский край». Победил в состязании ученик борской школы №3 Роман Новгородов. На втором месте оказался Ефим Малышев из саровского лицея №3. Третье место заняла ученица школы №6 города Кулебаки Софья Сарычева. Призеры олимпиады – Иван Бабушкин из Центра одаренных детей в Нижнем Новгороде и Кирилл Баранов из гимназии №2 Нижнего Новгорода.

Автор и ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский помог определить победителя и призеров регионального этапа олимпиады.

– Нижегородская область традиционно показывает хорошие результаты. На днях ребята получат тему, а уже в сентябре выйдут на дорожки, – отметил Юрий Вяземский.

Выпуск программы «Умницы и умники», в котором участвовали юные нижегородцы, будет показан на телеканале «Россия 24» 1 июня в 17:30.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен