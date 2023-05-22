Сотрудники «Волгаэнерго» (Эн+) приняли участие в благотворительном забеге «Беги, герой!»

21 мая в Нижнем Новгороде в девятый раз состоялся благотворительный полумарафон «Беги, герой!». В мероприятии приняли участие сотрудники ГК «Волгаэнерго».

«Мы очень любим этот забег. В этом году от «Волгаэнерго» бежало 57 человек. Это историческая цифра для компании. Такого масштаба еще не было. Мы начинали с 5 человек, и эта цифра выросла более чем в 10 раз. Это здорово! Настроение у коллег хорошее, бодрое!» – рассказал перед эстафетой руководитель группы оценки эффективности и развития производства ООО «Генерация тепла» (входит в «Волгаэнерго») Николай Зимин.

Забег проходил на дистанциях – 5, 10 и 21 км. У стадиона располагались сразу несколько корпоративных павильонов, где была организована разминка перед командным забегом. В этом году марафон стал самым масштабным – в нем приняло участие более 12 тысяч нижегородцев.

И вот финиш позади, медали в руках, эмоции зашкаливают!

«На самом деле здесь очень классно! В этом году пробежал 5 км, на следующий – как и планировал – буду бежать десятку. Мне нравится масштаб мероприятия, приятно, что так много людей приобщаются к спорту, здоровому образу жизни. А еще перед забегом все успевают познакомиться, пообщаться. Погода не подвела, настроение хорошее. Бежим вперед к успеху!» – поделился своими эмоциями мастер цеха тепловой автоматики и измерений ООО «Автозаводская ТЭЦ» Антон Костерин.

«В здоровом теле – здоровый дух! Мы всегда в компании поддерживаем такого рода мероприятия. Беговые дисциплины занимают особое место в спортивной корпоративной культуре. Участие командой в забегах не только объединяет людей вне зависимости от их статуса и должности, но и дает возможность привлечь новых сотрудников к спорту и здоровому образу», – отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"