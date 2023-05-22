IV Областной фестиваль духовых оркестров состоялся в Дзержинске

20 мая в Дзержинске на открытой площадке в Центральном парке культуры и отдыха состоялся IV Областной фестиваль духовых оркестров «Vivat, оркестр!». С 2019 года его организует Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина при поддержке администрации города. В этом году фестиваль собрал одиннадцать духовых оркестров и объединил в их составе более 250 участников. Поздравил и наградил юных музыкантов лично глава города Дзержинска Иван Носков.

«В который раз убеждаюсь – в череде событий, которые происходят весной и летом в нашем городе, фестиваль духовой музыки никогда не проходит незамеченным, не теряется на общем фоне. Солнце, теплый ветерок, буйство весенней зелени… И на этом фоне – отличная живая музыка в исполнении талантливых музыкантов. По отзывам вижу, что многие дзержинцы оценили и само мероприятие, и его открытый формат, когда концерт проходит не в зале, а в городском парке и каждый может просто остановиться и послушать хорошую музыку. Поэтому летом снова постараемся наполнить парки Дзержинска музыкальными выступлениями. Чтобы музыка там звучала не только по праздникам, а стала постоянной и неотъемлемой частью обычных выходных дней», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Дзержинск на фестивале представили три коллектива: ансамбль ударных инструментов «Swing Up» и детский духовой оркестр Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина под управлением Сергея Баженова и Анны Вркоч и духовой оркестр Дзержинского музыкального колледжа под руководством Михаила Фетисова. Новыми участниками фестиваля в этом году стали детский духовой оркестр Детской школы искусств из Выксы, духовой оркестр Детской музыкальной школы № 13 и духовой оркестр Детской школа искусств им. Д.Д. Шостаковича из Нижнего Новгорода, а также образцовый духовой оркестр Мстерской сельской детской школы искусств. Оркестры исполнили марши, вальсы, переложения народных мелодий и эстрадные композиции.

«Второй год подряд наш фестиваль проходит на площадке Центрального парка культуры и отдыха. Жители города о нем хорошо знают, некоторые уже в начале теплой весны начинают спрашивать о дате. Сначала к нам приезжали единичные коллективы, а в этом году собралось целых девять детских духовых оркестров. Им очень важно выступить, показать, чему они научились, услышать аплодисменты зрителей, пообщаться друг с другом. Мы очень долго и трепетно готовились к фестивалю, и думаю, все получилось! Отдельная благодарность коллективу спортивно-танцевального центра «Алира» и военному оркестру за украшение нашего фестиваля!» – сказала директор Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина Ольга Замашкина.

Все коллективы получили от главы города Дзержинска Ивана Носкова благодарственные письма и подарки. Завершился фестиваль песней «День Победы» в исполнении сводного оркестра из всех участников.

Отметим, что в День города, который Дзержинск отметит уже в эту субботу, 27 мая, состоится праздничный Фестиваль оркестров. В парке «Радуга» выступят оркестры русских народных инструментов Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина, Детской школы искусств № 7 и Дворца детского творчества. Начало в 12:00, вход свободный.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска