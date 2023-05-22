Дополнительные электрички в богородском направлении пустили с 22 мая. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Дополнительные электрички в направлении города Богородска пустили из Нижнего Новгорода 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Пригородные поезда будут ходить из Нижнего Новгорода на станцию Окская, на станцию Кожевенное в Богородске, а также между станциями Окская и Кожевенное.

Решение о назначении дополнительных электричек было принято в связи с ремонтом Стригинского моста. Нижегородцы смогут добраться до Богородска, минуя пробки. Время в пути составит 1 час 12 минут.

Как отмечают на ГЖД, со станции Окская в направлении Нижнего Новгорода действует пересадочный тариф 60 и 90 минут.