Огромная пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород с Бора утром 22 мая
Фото: Яндекс.Пробки
Гигантская пробка образовалась утром 22 мая на въезде в Нижний Новгород с Бора из-за перекрытия улицы Акимова. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, протяженность затора составила более 8 километров.
Движение затруднено от улицы Озерной на Бору до улицы Сергея Акимова в Нижнем Новгороде. Пользователи сервиса также в реальном времени отмечают, что ситуацию на дороге осложняют три ДТП.
– Для подготовки работ по замене магистральных теплосетей на перекрестке улиц Акимова и Пролетарская с 22 мая до 25 мая изменится схема дорожного движения: на съезде с борского моста движение будет организовано по временной дороге, проложенной в газонной части, – сообщает АО «Теплоэнерго».
Кроме того, временно будет перекрыто движение по основной дороге улицы Акимова в сторону Мещеры из-за перевозки трубопроводов.
Напомним, пробки в 9 баллов сковали Нижний Новгород вечером 19 мая.
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