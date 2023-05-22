Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто22 мая 2023 8:24

Огромная пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород с Бора утром 22 мая

Причиной стал ремонт теплосетей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Огромная пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород с Бора утром 22 мая

Огромная пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород с Бора утром 22 мая

Фото: Яндекс.Пробки

Гигантская пробка образовалась утром 22 мая на въезде в Нижний Новгород с Бора из-за перекрытия улицы Акимова. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, протяженность затора составила более 8 километров.

Движение затруднено от улицы Озерной на Бору до улицы Сергея Акимова в Нижнем Новгороде. Пользователи сервиса также в реальном времени отмечают, что ситуацию на дороге осложняют три ДТП.

– Для подготовки работ по замене магистральных теплосетей на перекрестке улиц Акимова и Пролетарская с 22 мая до 25 мая изменится схема дорожного движения: на съезде с борского моста движение будет организовано по временной дороге, проложенной в газонной части, – сообщает АО «Теплоэнерго».

Кроме того, временно будет перекрыто движение по основной дороге улицы Акимова в сторону Мещеры из-за перевозки трубопроводов.

Напомним, пробки в 9 баллов сковали Нижний Новгород вечером 19 мая.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен