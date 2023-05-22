Огромная пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород с Бора утром 22 мая Фото: Яндекс.Пробки

Гигантская пробка образовалась утром 22 мая на въезде в Нижний Новгород с Бора из-за перекрытия улицы Акимова. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, протяженность затора составила более 8 километров.

Движение затруднено от улицы Озерной на Бору до улицы Сергея Акимова в Нижнем Новгороде. Пользователи сервиса также в реальном времени отмечают, что ситуацию на дороге осложняют три ДТП.

– Для подготовки работ по замене магистральных теплосетей на перекрестке улиц Акимова и Пролетарская с 22 мая до 25 мая изменится схема дорожного движения: на съезде с борского моста движение будет организовано по временной дороге, проложенной в газонной части, – сообщает АО «Теплоэнерго».

Кроме того, временно будет перекрыто движение по основной дороге улицы Акимова в сторону Мещеры из-за перевозки трубопроводов.

Напомним, пробки в 9 баллов сковали Нижний Новгород вечером 19 мая.

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