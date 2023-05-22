1000 человек приняли участие в юбилейном открытии велосезона в Дзержинске

В субботу, 20 мая, в Дзержинске официально стартовал новый велосезон. Маршрут десятого юбилейного велопробега общей протяженностью 23 километра преодолели рекордные 1000 участников – жители Дзержинска и гости из соседних городов Нижегородской области, а также из других регионов, в том числе и самые маленькие велосипедисты. В составе колонны по традиции проехал глава города Дзержинска Иван Носков и депутаты городской Думы.

«Когда-то именно благодаря сообществу «ВелоДзержинск» и его руководителю Паше Доброму я увлекся ездой на велосипеде по красивым местам Дзержинска. И в этом году снова ехал в общей колонне: темп комфортный, чувствуется взаимное уважение участников, и даже погода на стороне велодвижения! Выражаю большую благодарность сотрудникам ГИБДД, отработали на высшем уровне. Отдельное спасибо «ВелоДзержинску» за организацию и за идею подарить первым 500 зарегистрированным участникам жилетки для безопасности. Теперь наши велосипедисты точно самые яркие в городе! Желаю всем хорошего велосезона, а мы в этом году продолжим проектировать и строить велодорожки в городе», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Старт велопробегу традиционно был дан в центре города, на площади Дзержинского. Далее колонна проехала по проспекту Ленина и улице Черняховского, где завершили свою дистанцию участники детского звена, улице Попова и пригородным поселкам. Около Шуховской башни велосипедисты сделали общее фото и направились в загородный комплекс «Ранчо 636» – финальную точку велопробега.

«Спорт в нашей жизни обязательно должен быть. Посмотрите, сколько в этом году собралось людей! Пришли целыми семьями. На мой взгляд, такие массовые мероприятия и прививают любовь к спорту, и воспитывают чувство команды, и дают возможность почувствовать себя настоящим патриотом своего города, – сказала Депутат Думы города Дзержинска Ирина Скрягина. – Я очень люблю кататься на велосипеде, но в велопробеге участвовала впервые. Мне очень понравилось, в следующем году обязательно тоже буду участвовать и позову друзей».

На финише все участники первого велопробега-2023 года получили от организаторов памятные медали и смогли принять участие в розыгрыше призов от партнеров. Главный подарок – велосипед – достался жительнице Дзержинска, педагогу школы № 36 Анастасии Фоминой.

«В 2013 году мы с активистами «ВелоДзержинска» подумали, что было бы здорово объединить всех любителей велоспорта, и впервые провели городское открытие велосезона. Самим не верится, но этой традиции исполнилось ровно десять лет! С каждым годом участников велопробега становится все больше, а юбилейный собрал целую тысячу человек. Когда последние велосипедисты стартовали с площади Дзержинского, первое звено колонны уже въезжало на улицу Попова! Благодарю за поддержку администрацию города Дзержинска и лично Ивана Николаевича Носкова, сотрудников ГИБДД, партнеров и всех, кто разделил с нами этот праздник! До встречи на улицах города этим летом!» – сказал руководитель движения «ВелоДзержинск» Паша Добрый.

В течение летнего сезона «ВелоДзержинск» планирует провести несколько мероприятий, в том числе акцию «На работу на велосипеде» в июне. Обо всех новостях велодвижения можно узнавать в группе.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска