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НовостиОбщество22 мая 2023 5:36

Более 250 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде

Свыше 20 тысяч посетителей побывали в кремле
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более 250 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде.

Более 250 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

254 тысячи человек собрала Всероссийская акция «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем телеграм-канале.

Несмотря на плохую погоду, народ выстраивался в очереди перед учреждениями культуры, чтобы попасть внутрь. Один только кремль в этот день посетили 20,6 тысячи человек.

Интерес к этой акции в столице Приволжья растет с каждым годом. В прошлом году, например, ее посетили 143 тысячи человек.

Напомним, Нижний Новгород присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев» в минувшую субботу. Мероприятия прошли на 80 площадках. В акции приняли участие Нижегородский государственный художественный музей, Усадьба Рукавишниковых, Арсенал, Музей дизайна и моды имени Ламановой и другие учреждения культуры.