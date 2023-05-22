Более 250 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

254 тысячи человек собрала Всероссийская акция «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем телеграм-канале.

Несмотря на плохую погоду, народ выстраивался в очереди перед учреждениями культуры, чтобы попасть внутрь. Один только кремль в этот день посетили 20,6 тысячи человек.

Интерес к этой акции в столице Приволжья растет с каждым годом. В прошлом году, например, ее посетили 143 тысячи человек.

Напомним, Нижний Новгород присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев» в минувшую субботу. Мероприятия прошли на 80 площадках. В акции приняли участие Нижегородский государственный художественный музей, Усадьба Рукавишниковых, Арсенал, Музей дизайна и моды имени Ламановой и другие учреждения культуры.