Утечка аммиака произошла на химпредприятии в Дзержинске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На одном из химических предприятий Дзержинска произошла внештатная ситуация – утечка аммиака. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» исследовали атмосферный воздух в промзоне Дзержинска на предмет содержания аммиака.

Аммиак — это бесцветный газ с резким удушающим запахом нашатырного спирта. Он опасен при вдыхании. При высоких концентрациях возможен смертельный исход. Аммиак сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу. В случае отравления он вызывает учащённое сердцебиение, нарушение частоты пульса, насморк, кашель, резь в глазах и слезотечение, затрудненное дыхание, а при тяжелом отравлении — тошноту и нарушение координации движений, бредовое состояние.

Ближайший жилой дом находится на расстоянии 2,6 км (п.Игумново) от происшествия, а ближайший жилой дом с учетом направления ветра расположен на расстоянии 6,2 км (г.Дзержинск).

Специалисты проинформировали, что превышение предельно допустимой концентрации в воздухе в зоне жилой застройки не зафиксировано. Концентрация вредных веществ в пределах нормы.

На жизнедеятельность округа ситуация не повлияла, угрозы для здоровья жителей нет.