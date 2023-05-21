Почти 12 тысяч человек поучаствовали в полумарафоне «Беги, Герой!» в Нижнем Новгороде. Фото: организаторы забега «Беги, Герой!»

Почти 12 тысяч человек приняли участие в благотворительном полумарафоне «Беги, Герой!» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы забега.

Полумарафон проходил 20 и 21 мая, он стал самым массовым в истории проекта. В этом году забег проводят уже десятый раз. На старт дистанции 21,1 км вышли 1754 бегунов, дистанции 10 км – 3605 бегунов, дистанции 5 км – 4041 бегунов, 4700 бегунов из них – в составе 180 корпоративных команд.

20 мая прошел детский забег на дистанции 200, 500 метров и один километр. Всего поучаствовало 2000 детей от трех до 13 лет.

- В этом году посещаемость бьет все рекорды, и, что особенно радует, 97% бегунов - жители Нижегородской области, - отметила директор полумарафона «Беги, Герой!» Наталия Бочарова.

Бегунов приветствовал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

- Особенно важно, что он объединяет людей самых разных возрастов, возможностей здоровья и уровня физической подготовки. «Беги, Герой!» стал поистине народным спортивным праздником, - отметил он.