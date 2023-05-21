Неизвестный мужчина набросился на детей на детской площадке в ЖК «Седьмое небо» Фото: Андрей АБРАМОВ

Мужчина напал на детей, которые гуляли на детской площадке в ЖК «Седьмое небо». Об этом сообщают в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

По информации очевидцев, неизвестный мужчина в белых шортах и черной футболке начал проявлять агрессию к детям, гуляющих на улице. Он без всяких причин подошел и ударил по голове девочку, которая была на качелях. Позже он стал бить и мальчика.

- Потом мою дочку начал трепать, притащил и прижал к белой машине, дети в шоке, плакали, - сообщает мать одной из пострадавших девочек.

В машине находилась девушка, которая опустила окно и стала отвлекать агрессивного мужчину, а детям сказала, чтоб они убегали.

Позже девочка позвонила своей маме, которая в это время ходила в магазин. Ребенок заикался и был в истерике. Отец девочки попытался найти злоумышленника, но его нигде не было. Родители будут писать заявление в полицию.