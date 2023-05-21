Пятилетнюю девочку оставили без присмотра одну дома в Сормовском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пятилетняя девочка осталась одна в квартире в ЖК на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, девочка находилась на балконе квартиры, расположенной на девятом этаже. С балкона она выкидывала игрушки, чем и привлекла внимание прохожих.

Обеспокоены граждане незамедлительно вызвали спасателей, которые почти сразу же приехали. Дверь в квартиру была закрыта, поэтому сотрудники МЧС приняли решение установить автолестницу и по ней подняться к ребенку. Семь человек и две единицы техники была задействованы в спасении.

Спасательная операция была проведена успешно, девочку уже передали сотрудникам полиции. Теперь ребенок дожидается родителей, она не пострадала.