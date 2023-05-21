Проект «Всем двором» возобновят в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Проект «Всем двором» возвращается во дворы Нижнего Новгорода с 22 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Как отмечается, мероприятия будут проходит на 38 площадка во всех районах города. В программу будут включены музыкальные выступления нижегородских артистов и ансамблей, мастер-классы, флешмобы и викторины, которые проведут аниматоры для детей и взрослых, представители национальных коллективов познакомят нижегородцев со своей культурой, музыкой, хореографией, а в завершении всех будет ждать «Кинодворик» с показом любимых фильмов и мультфильмов.

Первый праздник пройдет уже 22 мая в 18:30 по адресу ул. 40 лет Победы, 6.