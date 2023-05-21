Ушел из жизни основатель нижегородского Заксобрания Евгений Крестьянинов. Фото: телеграм-канал Евгения Люлина

Основатель нижегородского Заксобрания Евгений Крестьянинов скончался в возрасте 74-х лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Евгений Крестьянинов стоял у истоков нижегородской политической системы. Именно на его годы жизни выпали времена начала 90-х, когда система управления полностью менялась в стране. Какое-то время он был председателем нижегородского Совета Народных депутатов, в состав входило 225 человек. Однако управлять таким большим количеством людей было сложно. Тогда Евгений Крестьянинов принял решение создать Малый Совет, который в марте 1994 года принял основные положения Законодательного Собрания и назначил его первые выборы.

- Несколько лет он представлял интересы президента РФ Бориса Ельцина в нашем регионе и руководил секретариатом первого заместителя председателя Правительства РФ Бориса Немцова. Интеллигентный, умный, дипломатичный Крестьянинов всегда умел находить золотую середину в решении сложных задач, - рассказал Евгений Люлин.

Председатель Заксобрания Нижегородской области выражает соболезнования и отмечает, что память о Евгении Владимировиче навсегда сохранится в нижегородской истории.