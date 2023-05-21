Более 1000 нижегородцев посетили передвижную выставку «Поезд Победы» в первый день работы. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше 1000 нижегородцев посетили передвижную выставку «Поезд Победы» 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на организаторов.

«Поезд Победы» - первая в мире иммерсивная инсталляция о событиях Великой Отечественной войны, размещенная в железнодорожном эшелоне. Выставка приезжает в Нижний Новгород уже пятый раз, проходит она два дня – 20 и 21 мая.

Первыми выставку увидели представители разных поколений – почетная блокадница Нижнего Новгорода, заслуженный ветеран Нижегородской области, член Всероссийского авторского общества, руководитель ансамбля «Волжане» Антонина Перцова, представители и сотрудники образовательных организаций, а также члены семей мобилизованных.

-Выставка тронула глубоко мою душу, слезы на глазах от воспоминаний... Это настоящая дорога в прошлое! – поделилась впечатлениями Антонина Перцова.

Каждый вагон «Поезда Победы» представляет собой интерактивную экспозицию, жители смогут увидеть разные эпизоды Великой Отечественной войны – эвакуацию, жизнь в окопах, блокаду и долгожданную встречу Победы. В том году появился еще один вагон, посвященный Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам, а также биолабораториям военной Японии. Ни в одном музее мира не представлено столько композиций в скульптуре.

-Каждый раз - настоящий аншлаг по количеству посещений, гости едут со всех уголков региона, чтобы своими глазами увидеть этот уникальный состав, - сообщила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Выставка расположена на 5-й платформе Московского вокзала. Посещение бесплатное с 10:00 до 19:00, но по предварительной регистрации.

Отметим, что 19 мая уникальная выставка побывала в городе Дзержинске, где ее посетили 1 282 зрителя.