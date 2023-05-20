Живодер появился в поселке Стригино в Нижнем Новгороде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители поселка Стригино жалуются, что в округе появился живодер. Об этом сообщают в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

Жители поселка Стригино стали замечать, что в последнее время пропадает много котов. При этом животные, которые возвращаются домой, приходят с ранами от пуль.

Другой очевидец сообщает, что живодер стреляет не только в котов, но и в птиц и даже маленьких утят.

- У меня пропал две недели назад молоденький кот. И у соседки тоже пропали два кота, один пришел с простреленным животом, спасти не удалось, - жалуются местные жители.

Личность живодера пока установить не удалось.

- Лично замечала в последнее время, что в округе стригинском много расклеенных объявлений о пропаже котов, - делятся своими наблюдениями жители в комментариях.