Глеб Никитин предложил запустить спутник в образовательных целях. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области предложил запустить спутник в космос для школьников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

У Глеба Никитина состоялась встреча в Выксе с Иваном Михайловичем Бортником - российским учёным, советником гендиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфер. В ходе встречи губернатор предложил запустить нижегородский спутник, чтобы школьники на практике могли изучать принципы космических технологий.

- Обсудили направления технологического развития Нижегородской области, поддержку детского технического творчества. Есть много классных идей, которым можно найти применение у нас, - делится своими впечатлениями губернатор.

Он также предложил ввести формат робототехнических соревнований и подчеркнул, что Нижегородская область готова принимать и проводить такие соревнования всероссийского масштаба на самом высоком уровне.