Дополнительные электрички будут ходить из Богородска в Нижний Новгород Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительные пригородные поезда будут ходить из Богородска в Нижний Новгород. Об этом сообщают в группе новой маршрутной сети во «ВКонтакте».

В частности, начнет ходить поезд № 6821 Окская – Кожевенное, который будет отправляться в 7:30 и прибывать в 7:57, № 6822 Кожевенное - Нижний Новгород, который будет ехать 58 минут с 8:10 до 09:08. Следующий поезд № 6823 Нижний Новгород – Окская планируют отправлять в 14:49, а прибывает он в 15:27.

Такое решение было принято для разгрузки транспортного потока на Ольгинской развязке.

Кроме того, изменения затронут поезд № 6802 сообщением Металлист – Нижний Новгород, он будет отправляться в 5:32 и прибывать в 7:34. Среднее время в пути с учётом пересадки от Богородска до Нижнего Новгорода составит около 1 час 12 минут.