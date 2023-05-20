Глеб Никитин оценил ход работы строительства новых корпусов в «Лазурном». Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приехал в Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный», который расположен в городе Выкса, чтобы оценить ход работ по созданию новых корпусов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Развитие детского отдыха - очень важное для нас направление. Мы стараемся использовать все возможности, чтобы создать дополнительные места для ребят в преддверии летних каникул, - отметил Глеб Никитин.

Отметим, что ранее Нижегородская область стала одним из 15 победителей конкурсного отбора на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета на создание некапитальных объектов отдыха. На целевые средства в регионе создаются 300 мест отдыха детей, они будут распределены между «Детскими санаторно-оздоровительными образовательными центрами «Салют», «Лазурный» и «Дружба».

Работы по созданию новых корпусов ведутся в сжатые сроки, чтоб поскорей принять ребят. Потребность в дополнительных местах очень высокая. Губернатор подчеркнул, что именно нижегородцы отмечали необходимость создания новых мест в летних лагерях.