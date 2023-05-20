Опубликован список директоров школ Нижнего Новгорода с самым высоким заработком Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стал известен доход самых высокооплачиваемых директоров школ Нижнего Новгорода. Информацию об этом разместили на сайте городской администрации.

Данные о заработной плате составлены за 2022 год. Открывает этот список директор школы №156 им. Рябцева в Сормовском районе Ольга Зудихина, ее доход составляет 164,7 тысячи в месяц. На втором месте директор школы №22 Алексей Прохожев, с доходом 153,3 тысячи рублей. Третью строчку занимает руководитель лицея №28 им. Королева Ольга Ермилова с заработной платой в размере 149,4 тысячи рублей в месяц.

Также сообщается, что в список ТОП-5 директоров с самой высокой заработной платой вошли руководитель лицея №165 Наталья Созинова, ежемесячный заработок которой составил 147,9 тысяч рублей, а также директор лицея №87 им. Новикова Светлана Кулева с доходом 146,2 тысяч рублей.