Нижегородский аквапарк «Океанис» объявил об изменении тарифов на лето

Нижегородский аквапарк «Океанис» ФОТО: группе аквапарка в социальной сети ВКонтакте

Нижегородский аквапарк «Океанис» объявил о новых летних тарифах. Об этом сообщается в группе аквапарка в социальной сети ВКонтакте.

С 1 июня по 31 августа 2023 года в «Океанисе» будет действовать единая цена в будние и выходные дни. Посетителям аквапарка необходимо только выбрать один из тарифов, которые делятся по времени отдыха и возрастным категориям.

Так, тариф MAX действует с момента приобретения билета и до закрытия аквапарка, но не более чем с 10.00 и до 22.00. А билеты по тарифу LITE действуют четыре часа.

– Льготные категории и студенты могут, как и прежде, воспользоваться своими скидками, – отмечают представители аквапарка.

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