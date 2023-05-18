Движение автобусов и троллейбусов изменится в Нижнем Новгороде 21 мая Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение автобусов и троллейбусов изменится в Нижегородском и Канавинском районах Нижнего Новгорода 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Маршруты троллейбусов и автобусов будут изменены с 00.00 до 15.00. Троллейбусные маршруты №9, №17, и автобусные маршруты Т-31, Т-87 будут сокращены. Автобусные маршруты А-3, А-19, А-45, А-52, А-61, А-71, А-90, А-92, А-95, Т-18, Т-24, Т-40, Т-45, Т-70, Т-91, 304 будут организованы по метромосту. Изменится и движение маршрутов А-1, А-5, А-22, А-26, А-40, А-41, А-43, А-58, А-64, А-68, Т-37, Т-57, Т-74, Т-97.

Кроме того, с 00.01 до 15.00 21 мая движение транспорта будет ограничено по Волжской набережной, улице Бетанкура, улице Совнаркомовской, улице Самаркандской, улице Стрелка, по Канавинскому мосту, от Благовещенской площади до улицы Малая Покровская, по Нижне-Волжской набережной, по улице Красной Слободы, улице Широкой, Зеленскому съезду, Георгиевскому съезду, Казанскому съезду, от Казанского съезда до дома 110А набережной Гребного канала, по улице Верхне-Волжской, от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова.

В департаменте транспорта отметили, что подъезды к этим участкам будут оснащены предупреждающими аншлагами и запрещающими знаками. Объехать закрытые участки можно будет по прилегающим улицам.

КОНКРЕТНО:

- троллейбусные маршруты 9, 17 будут сокращены до площади Свободы;

- автобусный маршрут Т-31 будет сокращен до улицы Пискунова;

- автобусный маршрут Т-87 будет сокращен до площади Революции;

- автобусный маршрут А-5 будет организован от улицы Деловая до улицы Красная Слобода;

- автобусные маршруты А-1, А-68 будут следовать по улице Октябрьской, улице Ошарской до остановки «Чёрный пруд», обратно – по улице Пискунова, улице Варварской;

- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы в оба направления;

- автобусные маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-40, Т-45 будут организованы по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова в оба направления;

- автобусный маршрут А-22 будет следовать в направлении Заречной части города по Малой Ямской улице, метромосту, улице Ивана Романова; в направлении Нагорной части города – по улице Должанской, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улице Горького;

- автобусные маршруты А-26, А-41, А-43, Т-37, Т-57 будут следовать в направлении Нагорной части города – по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького; в направлении Заречной части города – по площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, улице Малой Ямской, улице Горького, улице Одесской, метромосту;

- автобусные маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут организованы по улице Пискунова в оба направления;

- автобусные маршруты А-71, А-95 будут организованы по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Октябрьской, улице Ошарской до остановки «Чёрный пруд», обратно – по улице Пискунова, улице Варварской;

- автобусный маршрут Т-18 будет следовать в направлении Заречной части города по улице Малой Ямской, метромосту, улице Ивана Романова, улице Должанской; в направлении Нагорной части города – по улице Должанской, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улице Горького;

- автобусный маршрут Т-24 будет организован по улице Самаркандской, Должанской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова в оба направления;

- автобусный маршрут 304 будет следовать по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Белинского в оба направления.

На перечисленных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен