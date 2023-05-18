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НовостиОбщество18 мая 2023 11:47

Здание бывшего кинотеатра «Родина» в Дзержинске передали в областную собственность

Суд изъял здание из частной собственности 18 мая
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Здание бывшего кинотеатра «Родина» в Дзержинске передали в областную собственность

Здание бывшего кинотеатра «Родина» в Дзержинске передали в областную собственность

Фото: Яндекс.Карты

Здание бывшего кинотеатра «Родина» в Дзержинске по решению суда было передано в собственность Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Дзержинска Иван Носков.

– Суды, которые длились много лет, наконец завершены. Хотелось бы вздохнуть с облегчением, но рано. Все мы понимаем, что бездействие собственника серьезно сказалось на состоянии здания, но насколько серьезно – решат специалисты в ходе проведения экспертиз, – пишет Иван Носков.

Мэр Дзержинска также отметил, что здание постараются восстановить. Но пока трудно сказать, как можно будет использовать «Родину» в дальнейшем. Тем не менее после изъятия здания из частной собственности у бывшего кинотеатра и прилегающим к нему территориям появились перспективы.

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