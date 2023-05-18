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НовостиОбщество18 мая 2023 10:45

Четыре новых автобуса выйдут на нижегородские маршруты Т-24 и Т-97 в июне

Они доступны для маломобильных граждан
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Четыре новых автобуса выйдут на нижегородские маршруты Т-24 и Т-97 в июне

Четыре новых автобуса выйдут на нижегородские маршруты Т-24 и Т-97 в июне

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четыре новых автобуса «ПАЗ Вектор Next» поступили перевозчику, обслуживающему маршруты Т-24 и Т-97, в Нижнем Новгороде. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Новые автобусы, как отметила Алёна Чернышова, соответствуют требованиям доступности для маломобильных граждан. Они обладают низким уровнем пола в задней части салона, а также механизмом наклона в сторону остановок.

Перевозчик планирует выпустить автобусы на маршруты в июне. До этого их необходимо зарегистрировать и застраховать. Кроме того, маршрутки нужно оборудовать системами навигации и автоинформаторами для объявления остановок.

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