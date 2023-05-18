Здание Госбанка на Большой Покровской планируют сделать доступнее для посетителей

Нижегородское отделение Государственного банка Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Здание Государственного банка на Большой Покровской планируют сделать доступнее для жителей и гостей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Центрального банка Российской Федерации.

– Первым традицию Дней открытых дверей в отделениях Банка России фактически начало Волго-Вятское главное управление, – отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на открытии конференции «День нижегородского банка: история и современность» 17 мая.

Напомним, с 1994 года посетить банк можно небольшой группой, записавшись на экскурсию. С 2013 года в банке стали проводиться массовые Дни открытых дверей, пока только дважды в год.

Здание Госбанка хотят сделать доступнее, чтобы как можно больше граждан смогли познакомиться с его оригинальными интерьерами и росписями.

Ранее мы сообщали, что работы по строительству нового здания Центрального банка РФ в Нижнем Новгороде на улице Академика Сахарова должны завершиться в первом полугодии 2024 года.

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