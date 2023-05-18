Сквер на улице Культуры в Нижнем Новгороде благоустроили на 60 процентов

Благоустройство общественных пространств Сормовского района
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Работы по благоустройству сквера на улице Культуры в Нижнем Новгороде выполнены на 60 процентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сормовского района.
На данный момент в сквере рабочие укладывают новое тротуарное покрытие и монтируют освещение.
Отметим, сейчас проводится благоустройство еще трех общественных пространств Сормовского района. В сквере по улице Коминтерна у дома 250 продолжаются работы на будущих тротуарах, а также идет реставрация памятника «Паровоз СУ 251-32». На проспекте Кораблестроителей вдоль домов № 22-36 рабочие укладывают тротуарную плитку, подсыпают газоны, устраивают основание под велодорожку. На озелененной зоне на улице Федосеенко проводится демонтаж старого покрытия.
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