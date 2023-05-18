Боец СВО из Дзержинска вернул на Родину пять советских медалей

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Участник специальной военной операции прибыл в родной город Дзержинск и привез с собой пять медалей Великой Отечественной войны, которые изъял у противника. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на администрацию Дзержинска.

По словам военнослужащего, медали нашли при досмотре вещей диверсионной разведывательной группы, перехваченной во время ночного дежурства.

– Скорее всего, награды принадлежали советскому ветерану и были украдены, – добавил участник СВО.

Боец привез в Дзержинск медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», две юбилейные медали к 60-летию и к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., юбилейную медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» и Медаль Жукова (к 100-летию со дня рождения Г.К. Жукова).

Глава Дзержинска Иван Носков, который встретился с военнослужащим, отметил, что город окажет помощь в поиске владельца наград. Медали будут возвращены хозяину или его семье.

– История, которую рассказал военнослужащий, ни в коем случае не должна закончиться на нынешнем этапе. Уже начали работу с военкоматом, с нашим краеведческим музеем. Поднимем федеральные архивы и все вместе попробуем узнать, кому могли принадлежать эти награды, – сказал Иван Носков.

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