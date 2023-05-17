Нижегородца обвиняют в изнасиловании 13-летней падчерицы Фото: Дмитрий Ахмадуллин

13-летняя школьница обвинила своего отчима в изнасиловании в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девочка обратилась в полицию и заявила, что ее изнасиловал отчим. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемый – 33-летний нижегородец, житель Сормовского района, задержан.

Известно, что девочка не первый раз обращается в полицию с подобными обвинениями. Два года назад она уже сообщала в правоохранительные органы об изнасилования отчимом, но тогда судмедэкспертиза не подтвердила факт случившегося. Сейчас девочке предстоит пройти новую экспертизу.