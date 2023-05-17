Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 мая 2023 17:48

Нижегородца обвиняют в изнасиловании 13-летней падчерицы

Возбуждено уголовное дело
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородца обвиняют в изнасиловании 13-летней падчерицы

Нижегородца обвиняют в изнасиловании 13-летней падчерицы

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

13-летняя школьница обвинила своего отчима в изнасиловании в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девочка обратилась в полицию и заявила, что ее изнасиловал отчим. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемый – 33-летний нижегородец, житель Сормовского района, задержан.

Известно, что девочка не первый раз обращается в полицию с подобными обвинениями. Два года назад она уже сообщала в правоохранительные органы об изнасилования отчимом, но тогда судмедэкспертиза не подтвердила факт случившегося. Сейчас девочке предстоит пройти новую экспертизу.