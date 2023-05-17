«Волгаэнерго» подвела итоги отопительного периода : жители Автозаводского и Ленинского районов были обеспечены надёжным теплоснабжением. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Волгаэнерго"

Генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко на заседании комиссии по городскому хозяйству Думы Нижнего Новгорода доложил об итогах отопительного сезона 2022-2023 годов в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.

В докладе было отмечено, что Автозаводская ТЭЦ и котельные компании «Генерация тепла» (входит в группу «Волгаэнерго») штатно соблюдали температурные режимы и не допустили нарушений в утверждённых графиках. При этом все технологические задачи были решены в нормативные сроки.

«Прошедший отопительный период показал сокращение числа отклонений в тепловых сетях. Этого удалось добиться за счёт увеличения объёма перекладки изношенных сетей и замены устаревшего оборудования. В рамках подготовки к зиме мы также провели гидравлические испытания теплотрасс с повышенными параметрами давления, что имело большое значение для надёжности теплоснабжения», – добавил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Предприятия были полностью обеспечены необходимыми материально-техническими и кадровыми ресурсами. Аварийно-диспетчерские службы, работавшие в круглосуточном режиме, имели возможность использовать системы мониторинга теплоснабжения двух городских районов. Это позволило не только контролировать ключевые параметры, но и предотвращать возможные технологические нарушения.Также «Теплосети» сформировали 16 ремонтных бригад, укомплектованных специальной техникой и запасом материалов.

Виталий Гаврюшенко напомнил, что на ремонтную программу в 2022 году было выделено свыше 224 млн рублей, что позволило заменить более 15 км тепловых сетей. Благодаря дополнительному финансированию из «Фонда развития территорий» этот показатель в 2023 году вырастет до 21 км, а в 2024 году – до 44 км, что соответствует 7% от общей протяжённости сетей.

«Мы опережаем цели, поставленные в Стратегии развития региона, и привлечение федеральных средств положительно отразится на надёжности теплоснабжения жителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода», – добавил Гаврюшенко.