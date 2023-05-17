Движение транспорта на улице Акимова изменится с 19 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Схема движения транспорта на улице Акимова изменится в связи с ремонтом теплосетей с 19 до 22 мая. Об этом сообщает АО «Теплоэнерго».

Изменения затронут перекрёсток улиц Акимова и Пролетарской. Связано это с подготовкой работ по замене магистральных теплосетей, которая продлится с 21:00 19 мая до 21:00 22 мая.

Движение на съезде с борского моста будет организовано по временной дороге, проложенной на месте газонов. По основной дороге на улице Акимова в районе павильона задвижек в сторону Мещеры проезд будет закрыт для выполнения технических работ.

Автомобилистам нужно быть внимательней и следовать указаниям дорожных знаков. Движение по временной дороге будет организовано в две полосы.

Отметим, что в рамках летней ремонтной программы на улице Сергея Акимова планируется замена 600 м трубопроводов диаметром 700 мм и 300 м трубопроводов диаметром 500 мм. Также будет выполнена реконструкция и строительство тепловых камер.