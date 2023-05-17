С 19 до 22 мая изменится схема движения транспорта на улице Акимова

Для подготовки работ по замене магистральных теплосетей на перекрестке улиц Акимова и Пролетарская с 21:00 19 мая до 21:00 22 мая изменится схема дорожного движения: на съезде с борского моста движение будет организовано по временной дороге, проложенной в газонной части. Движение по основной дороге ул. Акимова в районе павильона задвижек в сторону Мещеры будет временно перекрыто для выполнения технических работ по переврезке трубопроводов.

Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными, особенно относительно других автомобилистов и пешеходов, а также следовать указаниям дорожных знаков. Ширина проезжей части временной дороги позволяет организовать движение на участке в две полосы. Подробнее с информацией об организации движения в данном районе можно ознакомиться на сайте ЦОДД.

Для повышения надежности теплоснабжения АО «Теплоэнерго» проводит работы по замене тепловых сетей в районе ул. Сергея Акимова и Пролетарская. В целом, в рамках летней ремонтной программы здесь планируется замена 600 м трубопроводов диаметром 700 мм, а также 300 м трубопроводов диаметром 500 мм. Также будет выполнена реконструкция и строительство тепловых камер. Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства теплосети в 1989 году.

Замена трубопроводов на улице Акимова является продолжением проекта комплексного обновления магистральных сетей от Сормовской ТЭЦ, который реализуется с 2020 года. Ранее вдоль ул. Бурнаковской проводились работы по реконструкции и капитальному ремонту трубопроводов 1 и 2 выпусков от СТЭЦ, а в 2022 год на 10 дней раньше планового срока был выполнен технически сложный этап работ по замене трубопроводов под Бурнаковским путепроводом. В этом году замена тепловых сетей продолжается с обратной стороны насыпи – под улицей Акимова. Одновременно вывести в ремонт все указанные участки невозможно из-за транспортных и технологических ограничений, в связи с чем замена теплосетей в данном районе производится поэтапно.

Изменения связаны с обновлением сложного участка магистральной теплосети

Отметим, что во время производства работ на основных магистралях потребители будут обеспечиваться горячей водой по временной схеме с использованием теплотрасс-перемычек.

Фото: АО «Теплоэнерго»