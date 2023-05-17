Максим Ребров: «Семья – наша главная ценность, которую необходимо хранить и поддерживать»

16 мая в Нижнем Новгороде на базе КУПНО состоялся финал 23-го городского фестиваля «Семья года 2023». В школьных и районных этапах фестиваля приняли участие 150 семей, на городской этап вышли семьи – победители районных этапов.

Финалистами фестиваля стали:

- семья Гдешинских, МБОУ «Гимназия № 136» Автозаводский район;

- семья Ребровых, МБДОУ «Детский сад №18 «Паровозик» Канавинский район;

- семья Карнавских, МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района»;

- семья Гуниных, МАОУ «Школа № 118 с УИОП» Московский район;

- семья Царевых, ЦДТ «Созвездие» СП МБУ ДО «Дом детского творчества Нижегородского района»;

- семья Глинкиных, МБОУ «Школа № 89» Приокский район;

- семья Веряскиных, МБОУ «Школа № 18» Советский район;

- семья Назимовых, МАОУ «Школа № 77» Сормовский район.

«Мы с женой воспитываем четырех дочек – самой старшей 10 лет, самой младшей 9 месяцев. В этом году мы впервые приняли участие в этом конкурсе, победили в районном этапе – в Канавинском районе. Считаю, что семья – не просто ячейка общества, это наша главная ценность, которую необходимо хранить и поддерживать. Важно показывать молодому поколению своим собственным примером, как нужно вести себя в семье, ценить семью. Самое главное – передать нашим детям любовь и счастье, которые нам передали наши родители, деды. В нашей семье есть участники Великой Отечественной войны, и сегодня особенно важно сохранять историю и память семьи. Своим дочкам я постоянно рассказываю об этом, привожу примеры ситуаций, которые происходят в жизни», - рассказал руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

Мероприятие прошло в форме семейной гостиной, на которой каждая семья продемонстрировала свою уникальность, поделилась секретами семейного счастья, рассказала о традициях и ценностях семьи, передаваемых из поколения в поколение.

Финалисты фестиваля были награждены грамотами Департамента образования Нижнего Новгорода и подарками. Свои призы учредили городской совет отцов и детский центр «Грамотейка».

Справка:

Фестиваль «Семья года 2023» проводится с целью укрепления социального партнерства семьи и школы в сохранении традиций семейного воспитания, дальнейшем развитии ценностей материнства и отцовства на основе повышения родительской компетентности, эффективности и гуманности детско-родительской творческой деятельности.

Организаторами фестиваля являются департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени В.П. Чкалова», городская научно-практическая лаборатория по проблемам воспитания и семьи имени Н.Н. Белик.

Участники мероприятия - представители департамента образования Нижнего Новгорода и РУО города, общественных организаций, кураторы семейного воспитания в районах, директора ОУ, заместители директоров, семьи учащихся и воспитанников образовательных учреждений города-победители районных этапов.

Эксперты конкурса – представители департамента образования администрации Нижнего Новгорода, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ВО «НГПУ им.К.Минина», родительской общественности.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области