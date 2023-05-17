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НовостиАвто17 мая 2023 12:54

Ремонт железнодорожного переезда на М-7 в Володарском районе начнется 22 мая

Движение здесь будет ограничено на месяц
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ремонт железнодорожного переезда на М-7 в Володарском районе начнется 22 мая.

Ремонт железнодорожного переезда на М-7 в Володарском районе начнется 22 мая.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ремонт железнодорожного переезда на трассе М-7 в районе деревни Чичерово Володарского района начнется 22 мая. В связи с этим на месяц будет ограничено движение на данном участке, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

- На этом участке будут производиться плановые работы по капитальному ремонту пути с глубокой очисткой балласта и укладкой новой рельсошпальной решетки, - говорится в сообщении.

В связи с этим с 22 мая по 22 июня движение в районе переезда будут ограничивать в промежутке времени с 9 до 16 часов – именно в этот период будут проходить работы.