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НовостиОбщество17 мая 2023 12:45

Нижегородские аграрии предложили ограничить ввоз молока из других регионов

Производители из Нижегородской области хотят обратиться к губернатору за поддержкой
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородские аграрии предложили ограничить ввоз молока из других регионов

Нижегородские аграрии предложили ограничить ввоз молока из других регионов

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Нижегородские производители хотят обратиться к губернатору с просьбой ограничить ввоз молока из других регионов. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Аграрный комитет нижегородского заксобрания и представители молочной отрасли составили список предложений для губернатора Глеба Никитина. Глава комитета по АПК Игорь Тюрин предложил увеличить объем субсидий, выплачивая аграриям по 5 рублей за литр проданного молока.

Также хорошей мерой поддержи нижегородских аграриев станет ограничения ввоза продукции с соседних регионов. Молокозаводы могли бы при закупке сырья ориентироваться на местного производителя, а сетевые магазины могли бы делать меньшую наценку на местную молочную продукцию.

Министр сельского хозяйства Николай Денисов предложил производителям развивать поставки молочной продукции в азиатские регионы. Он считает, что нижегородское молоко вызвало интерес у жителей Узбекистана и нужно развиваться в этом направлении.

Николай Денисов пообещал обсудить с Глебом Никитиным вопросы о возможном допфинансировании.

Отметим, что в 2023 году из областного бюджета на поддержку производителей молока запланировано 816 млн рублей.