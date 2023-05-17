Свыше 85 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию с начала года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Более 85 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию с января по апрель 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Министерство здравоохранения региона отмечает, что показатель по сравнению с прошлым годом вырос в 2,5 раза.

- Каждому человеку важно регулярно посещать медицинских специалистов для того, чтобы получить рекомендации по сохранению своего здоровья и, в случае обнаружения той или иной патологии, начать своевременное лечение, - отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Также он добавил, что темпы проведения диспансеризации заметно возрастут к концу года, но уже сейчас многие жители уделили внимание своему здоровью.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что диспансеризацию можно пройти в 82 медицинских учреждениях. Нижегородцы могут обратить в поликлинику по месту прикрепления или подать заявку на портале Госуслуг.