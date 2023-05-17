Ремонт дороги на улице Ванеева начнется в ближайшее время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде набирает обороты дорожная кампания. Сейчас ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведется на 13 участках, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации МКУ «ГУММиД», рабочие приступили к ремонту дорожного полотна на виадуке через улицу Кузбасскую, также работы кипят на улицах Ярославской, Козицкого, Верхне-Печёрской, Строкина, Карпинского, 40 лет Октября, Энгельса, Молитовской, Советской Армии, Комсомольском шоссе и Зеленском съезде. В ближайшее время капитальный ремонт дороги начнется на улице Ванеева.

В этом году в рамках дорожной кампании особое внимание будет уделено подъездным путям к социальным учреждениям – школам, детским садам, поликлиникам и больницам, расположенным в разных районах города.